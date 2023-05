"Królowa życia" chwali się efektami "TURECKIEJ" METAMORFOZY. Zafundowała sobie nowe pośladki, a na tym nie koniec... (ZDJĘCIA)

Taka refleksj... 10 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Lata 90 to jednak było coś do czego można odnosić się co jakiś czas. Modelki były naturalnie piękne i w porównaniu do tego co ludzie obecnie ze sobą robią, aby się upiększać, w ich mniemaniu, to jak porównaniu lat 90' do 00'. Z perspektywy czasu, lata 00' trochę trącały kiczem. A teraz? Większość implantów widać z kilometra i śmieszy nie X lat później, ale niemal od razu. Po co?