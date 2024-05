Krystyna Loska ma skandalicznie niską emeryturę. Wiadomo, ile ZUS przelewa na konto ikony TVP

Refleksja 19 min. temu zgłoś do moderacji 6 8 Odpowiedz

Jeżeli ma taką emeryturę za ponad 30 lat pracy to jest policzek naszego państwa wymierzony w obywatela.I mało to kogo obchodzi czy miała dobrze sytuowanego męża.Jednocześnie jest to wyraźny sygnał do pozostałych, że w Polsce nie warto pracować bo nic to nie daje, najlepiej wyciągać łapy po nie swoją kasę.