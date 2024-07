Krzysztof Rutkowski ŚWIĘCI kolekcję swoich aut, uczestnicząc w nabożeństwie w asyście ochroniarzy. Chcielibyście tam być? (ZDJĘCIA)

W wielu kościołach w Polsce święcenie samochodów odbywało się przez cały tydzień. Rutkowski zajechał jednak na mszę niedzielną, co by zobaczyło go jak najwięcej osób. Cóż, i tak trudno było go przeoczyć i to nie z uwagi na kultową już fryzurę, a asystę ochrony w kaskach. Kordon uzbrojonych mężczyzn towarzyszył mu nawet w kościelnych ławkach.