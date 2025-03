Księżna Kate zachwyciła w czerwonej kreacji na obchodach Dnia Wspólnoty Narodów. Powróciła po rocznej przerwie z powodu choroby

W poniedziałek, 10 marca, księżna Kate pojawiła się w Opactwie Westminsterskim, powracając tym samym do pełnienia oficjalnych obowiązków po rocznej przerwie spowodowanej leczeniem onkologicznym . Middleton wzięła udział w obchodach Dnia Wspólnoty Narodów , dołączając do najważniejszych członków rodziny królewskiej, w tym księcia Williama , króla Karola III i królowej Camilli . Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli Wspólnoty Narodów z całego świata.

Dzień Wspólnoty Narodów, obchodzony w historycznym miejscu, gdzie książę William i księżna Kate zawarli związek małżeński, jest pierwszym ważnym wydarzeniem rodziny królewskiej w tym roku . Wspólnota Narodów, licząca 56 państw, obchodzi swoje święto pod hasłem "Together We Thrive".

Powracająca do pełnienia obowiązków księżna Kate wybrała na tę okazję czerwoną kreację Catherine Walker, którą wcześniej miała na sobie już dwukrotnie. Po raz pierwszy wystąpiła w niej podczas świątecznego koncertu Together At Christmas w Opactwie Westminsterskim w grudniu 2022 roku, a następnie w listopadzie 2023 roku podczas wizyty państwowej prezydenta Korei Południowej. Middleton uzupełniła szykowny "look" idealnie dobranymi szpilkami oraz kapeluszem od Giny Foster, wartym niemal 2,3 tys. zł. Miała na sobie także ukochane perłowo-diamentowe kolczyki Collingwood, które niegdyś należały do księżnej Diany, oraz japoński czterorzędowy naszyjnik z pereł, będący własnością zmarłej królowej Elżbiety II.