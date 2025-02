Rzadki widok. Książę William i księżna Kate spacerują po dworcu kolejowym, romantycznie trzymając się za ręce

Książę William i księżna Kate nie są skorzy do okazywania sobie gestów miłości na oczach milionów wielbicieli. Niedawno jednak udzieliła im się wyjątkowa atmosfera święta zakochanych. Małżonkowie doświadczeni ubiegłym rokiem, który okazał się zdecydowanie najtrudniejszym w ich życiu , w drodze wyjątku zdecydowali się zamieścić w sieci symboliczną fotografię, podkreślającą wzajemną czułość i szacunek.

Przyszła para królewska postanowiła odwiedzić Walię w związku z sobotnimi obchodami Dnia św. Dawida, tamtejszego święta narodowego. W ramach swojej wizyty odwiedzili dotknięte powodziami miasto Pontypridd. Sztormy Bert i Darragh, które nawiedziły ten rejon pod koniec ubiegłego roku, odebrały życie jednemu z mieszkańców i doprowadziły do zniszczenia prawie 300 budynków.

Kate i William zdobyli się na bardzo czuły gest

Dla księżnej Walii była to dopiero druga publiczna wizyta po kilkumiesięcznej walce z chorobą nowotworową. Małżonkowie odwiedzili m.in. otwarty w 2021 r. Meadow Street Community Garden and Woodland, będący miejscem integracji społecznej mieszkańców. Po dotarciu na targ spotkali się z lokalnymi przedsiębiorcami. Wzięli też udział w przygotowywaniu tradycyjnych walijskich wypieków.

Kate i William dotarli do Pontypridd pociągiem. Na ich profilu pojawiło się krótkie nagranie, jak przechadzają się po stacji kolejowej, czule trzymając się za ręce . Ten niezwykle rzadki widok wywołał entuzjastyczne reakcje wśród internautów, którzy dostrzegli wyraźną zmianę w autoprezentacji pary książęcej.

To piękne widzieć tyle miłości; Kocham ich oboje. Zasługują na szczęście po okropnym roku; Czuję, że zasada "żadnego pokazywania uczuć" w rodzinie królewskiej wyleciała przez okno, kiedy Kate zachorowała na raka. Tak, jakby zdali sobie sprawę, jak blisko byli utraty siebie nawzajem; Przeszli razem przez tak wiele... co za silna para; Będę oglądać ten film w kółko. Niech Bóg was błogosławi - czytamy w komentarzach.