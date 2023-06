Kulisy "powstawania" Magdaleny Narożnej: zespół fryzjerek, wałki na głowie i wizyta u krawca (ZDJĘCIA)

Kim 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

To teraz trochę prawdy o takiej ilosci doczepow: bez profesjonalnej pomocy nie da sie ich ulozyc, a mycie trwa wieki plus bardzo to oslabia mieszki wlosowe, szczegolnie w przypadku cienkich wlosow. Plus ta fryzura jest w jej przypadku zwyczajnie nietwarzowa, bob do linii brody bylby idealny