Kulisy premiery "Niewidzialnej wojny": Anna Mucha przemykająca w BIAŁYCH KAPCIACH i Rafał Zawierucha WNIKLIWIE studiujący plakat (ZDJĘCIA)

Patryk Vega po tym, jak z kosmiczną prędkością wypuścił kilka swoich dzieł na ekrany, zapowiedział, że kończy z kręceniem filmów w Polsce. Ostatnim z nich ma być filmowa autobiografia reżysera, czyli "Niewidzialna wojna", która dopiero co miała swoją premierę. Na uroczystym wydarzeniu nie zabrakło więc odtwórców głównych ról - Rafała Zawieruchy , który wcielił się w samego Vegę i Anny Muchy odgrywającej rolę matki reżysera - Ewy Krzemienieckiej.

Na premierze pojawiła się również oczywiście rodzicielka Vegi, która pozowała na ściance w towarzystwie między innymi Anny Muchy. Aktorka zadbała o to, by Krzemieniecka dobrze czuła się pod ostrzałem fotoreporterów, trzymając ją pod rękę i ciepło się do niej uśmiechając.