Kulisy "Tańca z Gwiazdami": Roxie Węgiel z mężem (?), szczęśliwa Maffashion, dumna z siebie Dagmara Kaźmierska (ZDJĘCIA)

Wiedzma 10 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

Kevinka roznosi radość, bo mu inni faceci zazdroszczą żony, a także bo może ją kontrolować w każdej chwili. Narobic się nie musi, tylko obserwować, a kasa płynie na jej konto i jego. Kto wie czy nie będą mieć wspólnego konta bo przecież Roxy tak bardzo ufa mężowi i wierzy we wszystko co on powie. Wtedy Kevin pokaże na co go stać. Zwykle rodzice dziewczyny okazują radość z zięcia i go lubią jeśli córka jest szczęśliwa. Tu tylko rodzice Kevina wychwalają Roxy. Niby jej mają daleko żeby do niej jeździć, ale kto wie jak jest naprawdę, bo dotychczas matka miała u niej dodatkowy zarobek, teraz go nie ma. Wątpię czy są tak naprawdę zadowoleni z zięcia.