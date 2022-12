Kulisy urodzinowej gali Polsatu: Edward Miszczak z Anną Cieślak, Izabela Janachowska z mężem i bentleyem, zmarznięta Joanna Przetakiewicz (ZDJĘCIA)

Fotoreporterzy wychwycili z tłumu m.in. Edwarda Miszczaka wraz z żoną Anną Cieślak, która nie odstępowała męża na krok. Co ciekawe, co jakiś czas aktorka trzymała się nie Edwarda, a towarzyszącego im postawnego mężczyzny z czerwoną muchą zawiązaną pod szyją. Flesze nie ominęły też Izabeli Janachowskiej i jej małżonka Krzysztofa Jabłońskiego. Gwiazda w białym pluszowym płaszczyku i smoking jej ukochanego idealnie komponowali się z czekającym na nich pod gmachem teatru bentleyem wartym miliony, do którego udali się po godzinie pierwszej w nocy (co zdradzał wyświetlacz telefonu ekspertki od ślubów).