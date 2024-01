Kylie Jenner o WŁOS OD WPADKI! Pokazała się na pokazie w RYZYKOWNEJ mini (WIDEO)

Wspólne wyjścia pary to wciąż jednak rzadkość. Kylie Jenner znacznie chętniej obskakuje eventy solo bądź w towarzystwie członków rodziny. Zdecydowanie najwięcej odhacza tych związanych z modą.

Milionerka dopiero co uczestniczyła w pokazie Jeana Paula Gaultiera , a media już obiegły jej zdjęcia z prezentacji najnowszej kolekcji kolejnej luksusowej marki. W niedzielę Jennerka pojawiła się bowiem na francuskim pokazie Jacquemus. Tym razem zaprezentowała się w podkreślającej jej ultrawąską talię czerwonej kreacji. "Look" uzupełniały czerwone buty z czubem, czerwona torebka oraz czarne okulary przeciwsłoneczne.

Choć Kylie jak zwykle prezentowała się tak, że nie można było oderwać od niej wzroku, ewidentnie nie czuła się komfortowo. Wszystko przez sukienkę, która non stop niebezpiecznie podwijała się do góry. Na wykonanych gwieździe fotografiach i nagraniach z wydarzenia widać, że robiła, co mogła, podciągając kreację i zasłaniając dłonią newralgiczne miejsce...