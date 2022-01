Leksiu z Team X wysyłał zdjęcia swojego PENISA 14-LATCE?! "Zer*nę cię!" (WIDEO)

Kkkkkk 16 min. temu zgłoś do moderacji 8 1 Odpowiedz

Nie bronie go ale moze warto poruszyć szerszy temat powszechnego molestowania kobiet w sieci. Zrezygnowalam z aplikacji randkowych ze względu na ogromną ilość obrzydliwych wiadomości i zdjęć jakie otrzymywałam (najczesciej juz w piereszej wiadomości) Wielu mówi, żeby po prostu to ignorować, ale to tak nie dziala. Treść tych wiadomości wplywa na psychike. Poza tym ma sie świadomość, ze ten zbok widział nasze zdjecie, wiemy co chce nam zrobić i pojawia się obawa czy będzie szukal. Slyszalam, ze podobny problem dotyka dziewczyn prowadzących instragram chocby o nauce jezyka. Powinna być możliwość natychmiastowego zgloszenia takich wiadomości. Facet z automatu powinien dostawać mandat. Moze oduczyloby to zbokow molewstowania w sieci. Co do Leksia. Zobaczymy co sie okaże. Jesli naprawdę nie wiedział ile ona ma lat i nic na to nie wskazywalo, to nic mu nie grozi. Obejrzyjcie sobie "Lowce pedofilow", tam zawsze dbają o to by potwierdzić wiedze pedofila o wieku dziewczyny. Patrząc na jej korespondencje z Konopem, to jakoś nie wygląda na skrzywdzona, tylko typiare która dla beki kreci afere. Nie wiem czy jest swiadoma, ze w sadzie bedzie musiala pokazac całość korespondencji i może wyjść, ze swiadomie chciala go pogrążyć (np prosila o wyslanie zdjec, podawala zawyzony wiek). Jeśli się tak stanie, to zaszkodzi innym ofiarom molestowania. Nie mam zaufania do Konopa, on wszystko probuje rozdmuchac dla zasiegow, nie ma rzetelnego podejścia do problemu jak Revo czy Wardega.