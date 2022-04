Leon Myszkowski zestawia stare zdjęcia swoje i dziewczyny, ujawniając, że Ksenia jest od niego o 11 LAT STARSZA! (FOTO)

W sobotę na wspólnym profilu zakochanych na TikToku pojawiło się nagranie podpisane: "Liczy się miłość". Para zestawiła w nim aktualne wideo, na którym przytulają się do siebie i napisała: "My w wieku 21 i 32 lat" , dając do zrozumienia, że Ksenia jest od partnera starsza o 11 lat. Następnie w filmiku pojawiają się archiwalne zdjęcia obojga zrobione mniej więcej w tym samym czasie. Widzimy na nich 11-letnią latorośl Steczkowskiej i 22-letnią przyszłą synową piosenkarki.

Pod publikacją pojawiło się sporo komentarzy od zaskoczonych informacją użytkowników serwisu. Większość internautów wskazywała, że Ksenia wygląda bardzo młodo i jeżeli mieliby zgadywać, to obstawialiby, że to Leon jest tym starszym:

Totalnie nie wyglądasz na 32 lata; Ale że jak to?; Myślałam, że to on jest starszy; Musiałam chwilę się zastanowić, które z was jest starsze - czytamy.