Leonardo DiCaprio baluje na jachcie z kolegami i 28-letnią MODELKĄ! (ZDJĘCIA)

Za Leonardo DiCaprio nie nadążają nawet jego najwięksi fani. Aktor, który w ubiegłym roku po czterech latach związku rozstał się z młodszą o 23 lata Camillą Morrone , nie traci czasu. Zdaje się, że krótko po zerwaniu rozpoczął intensywne poszukiwania "tej jedynej". DiCaprio co chwilę widywany jest w towarzystwie kolejnych kobiet, głównie sporo młodszych od niego modelek. Najwięcej szumu zrobił jednak rzekomy romans Leonardo z... Gigi Hadid.

Wszystko wskazuje jednak na to, że relacja z Gigi to już przeszłość. DiCaprio mógł więc na spokojnie wrócić do balowania na jachcie w towarzystwie innych pięknych kobiet. Ostatnio paparazzi sfotografowali 48-letniego aktora w Sardynii, gdy wypoczywał na luksusowej łodzi razem z kolegami i 28-letnią modelką Neelam Gill.