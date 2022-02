Lewandowscy kończą ferie w luksusowym kurorcie narciarskim, pozując na tle PRYWATNEGO SAMOLOTU (FOTO)

TakiJeden 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Męczące to jest powoli. Wszyscy wiemy, że oni mają, co chcą, bo jest niewiele przedmiotów, których na nich nie stać. Ale po, co ciągle się tym chwalić? Znam kilku ludzi, o podobnych predyspozycjach finansowych i chwalenie się takimi rzeczami jest dla nich faux pas. Dlaczego? Bo wiedzą, że przeciętny obywatel nie ma czym z nimi konkurować, a Ci o podobnej sytuacji mogą mieć to samo w mgnieniu oka. Po co na siebie ściągać wzrok ludzi, których na to nie stać? Żeby im dokopać? Żeby pokazać, że jest się lepszym? Żeby wzbudzać w nich gniew i zazdrość? To są złe emocje, które szybko mogą się odwrócić przeciw nim. Znam człowieka, który w przeciągu roku stracił fortunę i został z przeogromnymi długami - i nikt za bardzo nie chce mu pomóc - bo ciągle miał się za lepszego i prezentował swe lepsze życie. Ludzie to pamiętają i teraz czerpią radość, że facet ma codzienne trudy przeciętniaka. Czemu są prezesi dużych firm, którzy jeżdżą do pracy flotowymi samochodami, takimi jak ich pracownicy? Bo oczy innych widzą i gdyby przyjeżdżał do pracy codziennie inną furą za ponad bańkę, to by ich pracownicy o podwyżki rozszarpali. Wiele lat temu jeździłem z rodzicami do zagranicznych kurortów kilka razy w roku - loty pierwszą klasą, 5 gwiazdkowe hotele, ogólnie było się czym chwalić - ale w szkole mówiłem, że byłem w Turcji czy Egipcie, czy na Słowacji bo jakbym powiedział, że siedziałem miesiąc w jednym z najdroższych hoteli w Kalifornii, lub jeździlem na nartach w Szwajcarii, to by mnie ludzie ze szkoły rozszarpali. Dlaczego ubierałem się w ciuchy z h&m i zary, pomimo, że mogłem chodzić ubranym od góry do dołu w Guccim czy innym Sruccim? Z tego samego powodu - bo by mnie rozszarpali i nie miałbym życia. Dlaczego jako 18 latek jeździłem przeciętnym 10 letnim Volvo, a nie G klasą, czy Maserati? Bo rodzice nie chcieli, żeby ktoś mnie porwał dla okupu, bądź z zazdrości niszczył samochody lub zrobił krzywdę. Skoro ludzie wiedzą, że masz pieniądze, to nie musisz im tego jeszcze bardziej udowadniać, a jeśli masz pieniądze i tego nie wiedzą, lepiej jest dla Ciebie pozostawić tę kwestię w milczeniu. A Państwo Lewandowscy chwalą się wśród przeciętniaków swym luksusowym życiem - niech pochwalą się nim przed Szejkami z UAE, to Ci ich wyśmieją ...