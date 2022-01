TYLKO NA PUDELKU: Wiemy, gdzie Lewandowscy uciekli na narty! 6 tysięcy złotych za noc za całodobową obsługę KAMERDYNERA i palarnię sziszy (ZDJĘCIA)

Już od dobrych paru dni Robert i Anna Lewandowscy raczą nas pięknymi widokami z położonego u podnóża majestatycznej góry hotelu, w którym zatrzymali się z córkami w ramach zimowych ferii. Do tej pory dokładne miejsce pobytu najsłynniejszej pary polskiego show biznesu pozostawało tajemnicą. Sekret w końcu jednak wydał się, a to za sprawą naszych spostrzegawczych czytelników, którzy na podstawie jedynie paru zdjęć byli w stanie wywnioskować, gdzie wylądowali Lewandowscy i ich wesołe szkraby.

Zastanawiacie się, ile kosztuje pobyt w tak wyjątkowym miejscu? Już spieszymy z odpowiedzią. Cena za dobę dla czteroosobowej rodziny podczas sezonu to mniej więcej 6 tysięcy złotych . Dla rodziny 5-osobowej cena rośnie już do zatrważających 10 tysięcy za dobę. Co zarząd hotelu oferuje nam za takie kwoty?

W hotelu znajdziemy też elegancką włoską restaurację z muzyką na żywo. Dla osób bardziej towarzyskich do dyspozycji jest palarnia sziszy i tarasowy bar. Poszukujący spokoju mogą natomiast udać się do ekskluzywnego SPA, na siłownię czy do jacuzzi. Wygląda więc na to, że Lewandowscy z pewnością nie będą mogli w najbliższych dniach narzekać na nudę.