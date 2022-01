Wiemy, gdzie na Malediwach zatrzymała się Anna Lewandowska! Koszt za noc to nawet... 17 TYSIĘCY ZŁOTYCH

Jak udało się nam ustalić, Ann, Klara i Laura przebywają aktualnie w hotelu Vakkaru - jednym z najbardziej ekskluzywnych obiektów położonych na archipelagu. Dobowy pobyt dla dwóch osób w kurorcie to koszt nawet 17 tysięcy złotych. Biorąc pod uwagę, że 33-latka i jej latorośle są na Malediwach od początku tygodnia i na razie nic nie zanosi się na to, by pakowały się do domu, z pewnością przyjdzie im zapłacić sporą sumkę...