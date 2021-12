Lewandowscy wynajęli w Dubaju LUKSUSOWĄ WILLĘ dla siebie i rodziny? "Zostaną tam aż do sylwestra"

Nick 2 godz. temu zgłoś do moderacji 501 20 Odpowiedz

Kiedyś jeszcze lubiłam śledzić te wszystkie aktorzyny i aktoreczki, mając na szybko podgląd nowych rzeczy. Od kiedy weszła pandemia, później inflancja i ogólnie świat runął pod wieloma względami, mam serdecznie dość osób pokroju Bohosiewicz, Lewandowska, Halejcio itp. Moglibyście pomyśleć, że z zazdrośni. Nawet chciałabym im zazdrościć. Byłoby to takie ludzkie i normlane. Ale ja zwyczajnie czuje wstręt do ludzi, którzy w obecnym czasie tak trudnym dla ludzi, przedsiębiorców, rodziców, młodzieży i można można wymieniać....piszą takie bzdury! Że pieska pomogła ściągnąć samolotem! Dokąd zmierza ten świat??? Polska pod względem.pandemii jest ostro zacofana, procedury chocby na lotniskach (tak, zwiedzam tez świat, ale nie wypisuje wypisuje o tym na prawo i lewo). Ale tak jak jesteśmy zacofani pod względem ludzi show biznesu, którzy mają hajs to już jest mistrzostwo świata. Spójrzcie proszę na taką Aniston, Jolie i inne gwiazdy. Majątki ogromne, a one na codzień żyją jak? No właśnie;) Chwali się ten co nic nie ma drogie Pusie z Polszy. Kolejną sprawą jest ogłupianie podatnych ba te bzdety wciskane na Insta, dzieki którym taka Maja zarabia więcej niż Agnieszka, która ciągnie dyżur juz 27 godzinę w szpitalu. Kiedyś to się skończy. Wierzę w to.