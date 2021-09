"Love Island". Angelika ustawia wydziaranego Bruno: "Nie lubię facial hair, brody i tak dalej. OGÓL SIĘ"

Czwarty sezon Love Island rozpoczął się z przytupem. W trakcie zaledwie dwóch odcinków całkiem sporo zamieszania udało się narobić 22-letniej Angelice , która na co dzień mieszka w Wielkiej Brytanii. Choć dziewczyna sparowała się w pierwszym odcinku z Jędrzejem , to nie mogła przeboleć, że na wyspie miłości nie spotkała żadnego "wydziaranego" przystojniaka.

Widocznie producenci postanowili spełnić marzenie Angeliki, do domu aspirujących celebrytów dołączył bowiem Bruno . 25-latek, który "jara się dziarami", a "gdy nie chodzi na siłownię, to chodzi na podryw" .

Mam na szyi napisane "srogo", bo moje hasło to "albo srogo, albo srogo". Nie biorę jeńców - przedstawił się widowni nowy uczestnik.

Młody amant podbił do Angeliki zaraz po zapoznaniu się z resztą domowników. Para udała się w ustronne miejsce, aby tam nieco lepiej się zapoznać.

Ja naturalna jestem brunetka, więc dwa w jednym ci się udało - pocieszyła go uniwersalna Angelika.

Dziewczyna natychmiast przeszła do tematu tatuażów na ciele nowo zapoznanego kolegi. Nie ukrywała, że bardzo chciałaby się im bliżej przyjrzeć. Co ciekawe, przyznała, że ma słabość do chłopców z "dziarami" ponieważ jej ojciec jest wszędzie wytatuowany - z twarzą włącznie.