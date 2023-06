Ludzie myślą, że jest po dwudziestce. Prawda na temat wieku azjatyckiego modela szokuje (ZDJĘCIA)

Podobno czasu nie da się zatrzymać. Patrząc jednak na zdjęcia Chuando Tana , niczego nie można być pewnym. Azjatycki model, fotograf i biznesmen urodził się 3 marca 1966 roku . Wynik prostego działania matematycznego sugeruje więc, że skończył on niedawno 57 lat , w co naprawdę trudno uwierzyć. Singapurczyk zachwyca bowiem nie tylko idealną sylwetką, ale również młodzieńczą urodą.

Chuando Tan w rodzinnym Singapurze zyskał popularność już w latach 80. Wtedy to, jako dwudziestoletni mężczyzna, rozpoczął z sukcesem karierę modela. W 1996 roku ruszył z własną działalnością i spełniał się jako fotograf modowy. Posiadający żyłkę do biznesu Azjata wkrótce założył z przyjacielem firmę Chuando&Frey, która miała okazję stworzyć m.in. sesją zdjęciową do albumu samej Janet Jackson. Dziś Chuando tytułuje się mianem dyrektora artystycznego, prowadzi dwa biznesy związane z managementem i NFT, a także pisze książki.