Izabela Janachowska wiezie męża i syna na obiad bentleyem

JABADA 21 min. temu zgłoś do moderacji 7 3 Odpowiedz

to nie jej torba jak już szanowna redakcjo tylko torba od młodego. Pewnie z jego pieluchami smakołykami czy co się tam jeszcze nosi, wiec to tata synowi torbę niesie a nie żonie tak na marginesie. Ona swoją torebkę ma przewieszona przez ramię.