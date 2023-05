Luksusowa Izabela Janachowska ucztuje z rodziną "na mieście" w stylizacji za kilkadziesiąt TYSIĘCY złotych (ZDJĘCIA)

Widząc gęstą roślinność i wiklinowe meble, można by pomyśleć, że Janachowska i Jabłoński wybrali się na małe wczasy do gospodarstwa agroturystycznego. A tu niespodzianka, bo to centrum Warszawy, a dokładniej jedna z ulubionych knajp gwiazd. To właśnie w tym lokalu regularnie stołują się Anna Lewandowska (przy okazji wizyt w Warszawie) i Ewa Chodakowska.