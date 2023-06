"M jak miłość". Co wydarzy się w serialu po wakacjach? Tragedia u Zduńskich. Kinga i Piotrek oddadzą dzieci Barbarze

Po wakacjach zostanie wyemitowany kolejny odcinek "M jak miłość". Piotrek wreszcie pójdzie za radą kardiologa i będzie chciał trochę zwolnić tempo życia. Uda mu się wywalczyć w kancelarii kilka dni wolnego i zabierze rodzinę do Grabiny. Zduńscy zostawią dzieci pod opieką Barbary (Teresa Lipowska), a sami udadzą się do siedliska Magdy, by spędzić trochę czasu tylko we dwoje.