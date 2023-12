Macaulay Culkin i Catherine O'Hara spotkali się po ponad 30 LATACH od premiery kultowej komedii. W Alei Sław odsłonięto gwiazdę aktora (ZDJĘCIA)

Sława ma blaski i cienie, a historia Macaulaya Culkina jest tego idealnym przykładem. Główna rola w uwielbianej przez Polaków komedii " Kevin sam w domu " była dla niego trampoliną do wielkiej kariery, ale również przekleństwem. Ogromna rozpoznawalność w wieku dziecięcym i ciążąca presja spowodowały, że aktor przez długi czas zmagał się z problemami natury psychicznej i uzależnieniem od substancji psychoaktywnych . Na szczęście udało mu się wyjść z mroku. Spora w tym zasługa słynnej Brendy Song , która okazała się miłością jego życia i pomogła stanąć aktorowi na nogi. Była gwiazda Disneya i 43-letni aktor doczekali się już dwójki pociech .

Problemy, które udało się na szczęście przezwyciężyć sprawiły, że szybko rozwijająca się kariera Culkina mocno przystopowała na co najmniej dekadę. Rola niesfornego i zarazem genialnego Kevina do dziś pozostaje jego największym zawodowym osiągnięciem, lecz już określa się ją jako ikoniczną. To prawdopodobnie dzięki wystąpieniu w świątecznej komedii, Macaulay został 1 grudnia uhonorowany gwiazdą w hollywoodzkiej Alei Sław. Ceremonia odsłonięcia gwiazdy była wyjątkowa z wielu powodów. 43-latkowi towarzyszyła bowiem nie tylko rodzina, ale również filmowa mama, czyli Catherine O'Hara. 69-letnia aktorka zapowiedziała gwiazdora. Gdy wszedł na scenę, oboje rzucili się sobie w ramiona.