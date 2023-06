Macaulay Culkin i Brenda Song "przyłapani" z dwoma synami. Urocza rodzinka? (ZDJĘCIA)

Redaktorze! 28 min. temu zgłoś do moderacji 22 5 Odpowiedz

"Macaulay UBRAŁ tego dnia szare spodenki..." Redaktorze, w co ubrał te spodenki? W czapkę i szalik? Części garderoby ZAKŁADAMY, ubrać natomiast możemy choinkę na święta. Macaulay ZAŁOŻYŁ lub miał na sobie krótkie spodnie / szorty, co widać na zdjęciu. Spodenki natomiast założyło jego dziecko (prawdopodobnie zostało ubrane przez matkę). O doprowadzających mnie do szału "pociechach" nie wspomnę. Inne błędy litościwie przemilczę.