Maciej Kurzajewski komentuje wynurzenia byłej żony na temat ich "nieszczęśliwego" małżeństwa: "Uważam za nietaktowne opowiadanie o tajemnicach"

nick 16 min. temu zgłoś do moderacji 4 2 Odpowiedz

Najgorszy jest zawód, rozczarowanie, jakiego doświadcza się ze strony partnera z którym się było wiele lat, nawet gdy to "życie razem" było tak naprawdę obok siebie. Po prostu Zjego żona za dużo powiedziała, a nie powinna, bo to ich sprawy i nikt poza nimi nie powinien o tym wiedzieć. Jakby sie ona czuła, gdyby on powiedział że (poza sferą psychiczną) jest fizyczność stanowiła dla niego problem, bo nachalnie, natarczywie epatowała go swoją watpliwą i raczej odstręczającą seksualnością? na pewno nie fajnie prawda? Cóż Macieju, po pristu okazuje się że kobieta z którą żyłeś i z którą masz dzieci -zwyczajnie nie ma klasy.