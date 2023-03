Maciej Kurzajewski relacjonuje odwiedziny u syna. Tak spędza czas z Franciszkiem (FOTO)

Maciej Kurzajewski pochwalił się na swoim Instagramie wycieczką do Włoch, czym sprowokował do kolejnej kąśliwej wypowiedzi Paulinę Smaszcz. Prezenter "Pytania na śniadanie" opublikował między innymi zdjęcie, na którym to dumny pozuje ze swoim synem Franciszkiem i wnuczką. Tego najwidoczniej było już zbyt wiele, bo "Kobieta petarda" postanowiła nawiązać do włoskiej wizyty byłego męża, wspominając o niej na swojej instagramowej transmisji live. Już na samym początku, Paulina przyznała, że stała się rzecz przełomowa i zaczyna od "bardzo pozytywnej wiadomości".