Maciej Kurzajewski ucina spekulacje, że jego synowie NIE AKCEPTUJĄ Katarzyny Cichopek! "Zawsze ją pozdrawiają"

Czy moze pudelek przestac wycierac sie tymi zakochanymi na niby.Paulina ma wyglad ,klase itp mam w 4 literach opinie kazdy ma swoja.,czego o Cichopek nie mozna powiedziec.Lepiej byc samej, niz samotnej w zwiazku .Dobrze zrobila jak maz interesowal sie wszystkim tylko nie zona i to po tylu latach zdarza sie w zwiazku. Ona miala odwage odejsc inne tkwia dla dobra dzieci i co kolezanki powiedza he,,ha.Kto tego nie przeszedl nie zrozumie i wyzywa ja od psychicznych a to pudelek robi z nich beke.Zachowanie Cichopek jest karygodne taka cicha a rozpieprzyla co tylko mogla dla poklasku,nie wie co to karma to sie dowie.Jeszcze nikt nie zbudowal szczescia na cudzej krzywdzie no moze jej sie uda.