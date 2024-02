Maciej Orłoś KARMI młodszą o ponad 20 lat Paulinę Koziejowską na randce (?) w galerii handlowej (ZDJĘCIA)

Maciej Orłoś od dłuższego czasu stara się chronić swoje życie prywatne. Z tego powodu raczej stroni od wylewnych wypowiedzi na temat tego, co się aktualnie u niego dzieje.

Choć sam Maciej Orłoś stroni od pokazywania codzienności w mediach społecznościowych, to doskonale wyręczają go w tym paparazzi. Ostatnio wybrał się wraz z ukochaną na zakupy do jednego z warszawskich marketów. Później znaleźli chwilę na szybką randkę. Dziennikarz jest niezwykłym gentlemanem.