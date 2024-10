Maciej Zakościelny z BRATEM zawładnęli parkietem w "Tańcu z Gwiazdami" i zgarnęli 40 punktów. Fanki w zachwycie: "Nie mogę oderwać oczu"

Kilka tygodni temu wystartowała najnowsza edycja " Tańca z Gwiazdami ". Choć program na antenie Polsatu obecny jest od wielu lat, to nieustanie cieszy się popularnością wśród widzów. Oczywiście również w tej edycji nie brakuje ogromnych emocji . Trzeba przyznać, że poziom reprezentowany przez zaproszone do show gwiazdy jest bardzo wysoki.

W poprzednim odcinku jednym z triumfatorów był Maciej Zakościelny . Aktor wraz z Sarą Janicką zaprezentował na parkiecie " Tańca z Gwiazdami " tango argentyńskie. Ich gorące pląsy aż rzuciły wszystkich na kolana. Oczywiście zostało to wynagrodzone. Parze po raz pierwszy od startu programu udało się wywalczyć w maksymalną liczbę punktów.

Maciej Zakościelny zatańczył z bratem. Internauci zachwyceni

Jeju, kto im układa te tańce?! W tamtym tygodniu genialne tango, dzisiaj też zachwycili mega oryginalnym tańcem! Ogląda się tę parę z taką ekscytacją!; Top top Maciej i Sara finał obowiązkowo; No to był pełen odjazd, będzie ciężko przebić ten występ; Bezkonkurencyjni; Mega. Super, że jury dało 40 punktów. Myślę, że Maciej z odcinka na odcinek ma coraz większe szanse na wygraną; Jak obrazek z teledysku; Nie mogę oderwać oczu - piszą.

Zupełnie mi się nie podobał ten występ a 40 pkt za co ? Mam wrażenie, że już wiemy, kto wygra ten program; Widać kto jest faworyzowany w tym programie, kolejny układ taki sobie i 40, do tego dostaje tance pod siebie; Szczerze? Nie podoba mi się ten odcinek. Jak ocenić trio, które zatańczyły coś z tańca towarzyskiego, a niektórzy hip-hop? Uważam to trochę za niesprawiedliwe - czytamy.