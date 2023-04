Madonna pochwaliła się młodszym o 35 lat chłopakiem! Zabrała 29-latka na koncert fortepianowy... (FOTO)

Lolitka 8 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Jak facet ma młodszą nawet o 50 lat to niby jest ok, a jak kobieta ma młodszego to od razu cyrk! Powiem krótko tym którym żal ściska tylną część ciała to albo niech zrobią to samo, albo pójdą pobiegać aby wyrzucić negatywne emocje albo niech się zwyczajnie zamkną 😆! O gustach się nie dyskutuje... On się jej podoba i dobrze 😆