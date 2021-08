Madonna świętuje 63. urodziny LIZANIEM LODA z młodszym o 35 lat ukochanym (ZDJĘCIA)

Blacky przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

W latach 90-tych to była mega gwiazda! Uwielbiałam ją! A teraz upadła na dno dna. Pośmiewisko z siebie robi. Kryzys starzenia się. Moja mama jest w jej wieku, ale starzeje się z godnością, bardzo o siebie dba, uprawia sporty i wygląda na 10 lat mniej! Klasa. A to, to tylko upadek i upodlenie się. A mogło być tak pięknie...