Maffashion burzy się na sugestię internautki: "Michał dostał Majkę, bo o inne gwiazdy Julia byłaby ZAZDROSNA"

Maffashion wzięła udział w 14. edycji " Tańca z Gwiazdami " i zakończyła rywalizację wielkim sukcesem, docierając do finału programu. Modowa ekspertka wspomina swoją taneczną przygodę z wielkim rozrzewnieniem. W końcu to właśnie na planie popularnego show poznała Michała Danilczuka . Choć influencerka i tancerz jeżdżą na wspólne wakacje i chadzają razem na wesela, do tej pory żadne z nich nie potwierdziło spekulacji na temat związku . Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują jednak, że tę dwójkę łączy coś więcej niż tylko serdeczna "przyjaźń", o której Julka i Michał często mówią w wywiadach.

Maffashion zachwala Michała Danilczuka i odnosi się do plotek na temat zazdrości

Bzdura. Kocham to "podobno". Michał jest genialnym tancerzem z równie świetnym charakterem. Pary dobiera się pod względem wzrostu, a także energii. Michał zawsze dba o osoby, z którymi tańczy i jest gwarancją tego, że gwiazda będzie się dobrze czuła i pięknie zostanie pokazana w programie. Jest tancerzem do zadań specjalnych i ma doświadczenie. Nie bez powodu produkcja przypisała mu Majkę. On jest zawodowcem i fajnie, że pokazuje swoją wszechstronność. A widzieliśmy to już przy jego edycji, w której jako jedyny tańczył w parze męsko-męskiej. Dziękuję - napisała Maffashion.