Maffashion tłumaczy się ze związku z Fabijańskim: "Czarek też na Tinderze pojawił się OD RAZU"

Trzy lata temu Maffashion dumnie ogłosiła na Snapchacie, że zaręczyła się z Czarkiem Jóźwikiem z kanału Abstrachuje. Ostatecznie, zamiast przed ołtarzem, Julia i Czarek wylądowali w knajpie sushi, gdzie wyznali, że się zakończyli swój związek.

Krótko potem Kuczyńska zaczęła być widywana z Sebastianem Fabijańskim. Sądząc po zdjęciach, ich relacja jest już bardzo głęboka.

Fani szafiarki nie są zachwyceni tym, że ich idolka tak szybko pocieszyła się po rozstaniu z youtuberem. Pod jej najnowszym postem na Instagramie wywiązała się dyskusja.

"Szkoda Czarka tylko w tym wszystkim. Tu niby wielce zakochana, a raz-dwa się liżesz z innym typem specjalnie przed paparazzi. Szkoda, że Cię nie zostawił wcześniej" - napisała jedna z użytkowniczek.

Julka postanowiła się wytłumaczyć.

"Oboje układamy sobie życie oddzielnie, bo oboje tego chcieliśmy. Nie znasz naszej relacji. Nie wiesz, co u nas w domu i sercach się dzieje. Ludzie mają taką niespotykaną łatwość w ocenianiu innych i pisaniu scenariuszy o nich. A zapominają, że sami tego nie lubią w stosunku do siebie oraz że jest to nieuczciwe. Ignorancja. Paparazzi? My nie wiedzieliśmy, że ktokolwiek z ukrycia nas śledzi przez cały dzień (...)" - broni się celebrytka.

"(...) nie dziw się, że ludzie komentują twoje życie, skoro je pokazujesz. Bo, o ile pamiętam, to kiedyś opowiadałaś na story o tym, jaką masz biegunkę, więc już chyba gorzej być nie może" - dodała inna internautka.

"Nigdy takich rzeczy nie opowiadałam. Masz tyle mojego prywatnego życia, że ciągle czytasz plotki i wyssane z palca rzeczy, bo nie mają materiału, aby pisać. I tak, pocałowaliśmy się na przywitanie. Owszem! A ty tu o jakimś lizaniu się. Dobra, skończyłam. Przeczytaj lepiej też wypowiedzi innych ludzi. I serio, nie wtrącaj się do prywatnego życia innych. Publikuję całą masę treści w sieci i serio, jest co komentować, i nie jest to prywata" - napisała wyraźnie poddenerwowana Kuczyńska.

Julia podkreśliła też, że Czarek również szuka już miłości...

"Niestety od zerwania to z każdą osobą, z którą by mnie zobaczono, by połączono mnie od razu... Czarek też na Tinderze pojawił się od razu. Każdy ma prawo ułożyć sobie życie. I nieważne, co ludzie piszą i myślą. Ważne, że my się szanujemy i rozstaliśmy się jako kumple" - zapewnia Maffashion.