Maffashion wspiera strajk wolnych mediów i ostrzega: "To jest krok do KOLEJNYCH OGRANICZEŃ!"

Cholernie popieram. Jestem ze wszystkimi ludźmi pracującymi w wolnych mediach. Nie pojmuję - najpierw z naszych pieniędzy, i to dwa miliardy wiadomo na co, a teraz każe się płacić nam, obywatelom, poprzez nakaz płacenia dodatkowych pieniędzy przez wolne media państwu .

Czytam komentarze i w niektóre nie wierzę, bo są ludzie którzy piszą, że "o, fajnie, przynajmniej nie będzie już filmów przerywanych tysiącami reklam". Słuchajcie, mi też te reklamy przeszkadzają, ale te telewizje z tych reklam opłacają wszystko - produkcję, trzeba zapłacić ludziom, pracownikom. Czy ja to muszę mówić? To jest takie oczywiste i logiczne. A TVP produkuje w całości z naszych kieszeni, no halo!

Nie nagrywam tego jako influencerka, a jako normalna dziewczyna, jako obywatelka tego kraju. Jako osoba, której bezpośrednio dotyczą wszystkie te rzeczy. To jest krok do kolejnych ograniczeń. Kolejny jest internet, radio, kina, prasa... Na tym jest położona ręka. Dla jasności - to nie chodzi tylko o te wielkie media - to chodzi też o małe media pracujące głównie w internecie. Wszyscy to odczujemy - tłumaczy Maff.