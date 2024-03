Magdalena Cielecka i Bartosz Gelner "przyłapani" w drodze na tajną imprezę TVN (ZDJĘCIA)

Gosc 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jak na Polaka to jest dosc atrakcyjny, wiec ma fory (w Polsce jest malo przystojnych I dobrze ubranych mezczyzn)Jezeli wezme pod uwage obcokrajowcow to przecietny(w innych krajach, zachodnich I srodziemnomorskich, to sporo takich panow,nawet duzo lepiej ubranych I przystojniejszych)