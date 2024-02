Magdalena Różczka razem z 16-letnią córką bryluje na premierze "Rojst Millenium" (ZDJĘCIA)

Agata 7 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Kiedyś robiłam wywiad z panią Różdżką. Była to najmniej sympatyczna osobą jaką poznałam. Kręciła właśnie serial a ja miałam jej zadać dwa pytania. Na jej wyjście do mnie czekałam 7 godzin...i tak miała przerwy, siedziała w garderobie, ale miała mnie w d.. . Podczas tych pytań super niemiła. Razem z nią był Małaszyński który był bardzo sympatyczny. Jemu było głupio, że tyle czekałam. I właściwe to on ją w końcu wypchnął. Jak tylko tą panią widzę albo słyszę to od razu mi się przypomina ta historia.