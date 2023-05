Telekamery 2023. Gwiazdy brylują na czerwonym dywanie: Sandra Kubicka, Magdalena Różczka z partnerem, Sylwia Grzeszczak... (ZDJĘCIA)

Amerykańskie sławy ściągają tłumnie na Oscary i Grammy, a rodzime gwiazdy co roku lansują się podczas plebiscytu Telekamery. Poprzedzone wielotygodniowym głosowaniem wydarzenie honoruje aktorów, prezenterów i inne osobowości medialne. Gala Telekamery to nie tylko rozdanie nagród i występy muzyczne, ale również świetna okazja do zaprezentowania wystawnych stylizacji w blasku fleszy.