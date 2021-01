Tak wyglądały pierwsze gale Telekamer: triumf "Na dobre i na złe", a na scenie Sophia Loren i Michał Wiśniewski (STARE ZDJĘCIA)

Gwiazdy nosiły buty z czubami, a niektórzy mieli nieidealne zęby. Jeremy Irons adorował Grażynę Szapołowską, statuetki odbierały ikony aktorstwa. Pamiętacie to jeszcze?

My tymczasem cofnijmy się do pierwszych gal Telekamer, gdy do Polski przyjeżdżały ikony filmu. Gdy na scenie stawali razem Jan Englert i Sophia Loren, gdy Jeremy Irons adorował Grażynę Szapołowską, gdy cała Polska oglądała Na dobre i na złe i podziwiała klasę Grażyny Torbickiej.