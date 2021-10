Magdalena Stępień poleca usługi prawnicze... innej byłej Rzeźniczaka: "Ewelina specjalizuje się w prawie rodzinnym i opiekuńczym..."

Jajnik 11 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Te dziewczyny mają silne charaktery i nerwy ze stali.Mocne, mądre babki które się zakochały i zostały porzucone.Ja jestem całym sercem z nimi.Uklon dla was,bo nie jedna poszła by się pohustac gdyby została sama z dzieckiem i co chwilę się dowiadywała że urodził się kolejny przyrodni brat czy siostra.Mozna by dostać pierd*lca po takich perypetiach.Kazdy chce być kochany i żyć normalnie