Maja Ostaszewska uderza w Andrzeja Dudę i homofobiczną Kartę Rodziny: "Nienawiść prowadzi do tragedii" (FOTO)

I to sa srodki dla dzieci . A nie dla rodzicow .K+K+bombelek =zero pomocy od państwa ,bo według Prezydenta Dudy to nie rodzina . Rodzina to K+M +bombelek. Rząd decyduje kiedy jest rodzina. W głowie się nie mieści co oni wygaduja. Takiego tepego mamy prezydenta ? Serio? Wode z mozgu wam robia.Rodziców się nie wybiera podobno .... Pomogę wam. Dorastam ,mam 15 lat i zaczyna do mnie docierać i rozumiem że nie jesteśmy rodziną według nie tylko Prezydenta Ale ludzi w Polsce . Moi znajomi ze szkoły nigdy sie ze mnie nie śmiali że mam dwie mamy obok siebie . To sa moi rodzice . To dlatego że sa tej samej płci jesteśmy gorsi i nikt nam nie pomagał .?Tylko dlatego ? Jesteśmy ludźmi ,dalej ludźmi . Dlaczego wierzycie prezydentowi a nie mi ,ja mówię i uważam że zawsze byliśmy rodziną ? Nie mam rodziców ? Nie byliśmy rodziną ? To kim?