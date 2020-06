Antoni Porowski z "Porad różowej brygady" Netfliksa DRWI z Andrzeja Dudy: "Nie mogę się doczekać TWOJEJ PORAŻKI"

TheMoth 14 min. temu zgłoś do moderacji 6 11 Odpowiedz

To glosujcie na Hołownie, tylko on jest w stanie pokonać Dudę.RT nie ma szans to będzie pogrom. PO to partia w głębokim kryzysie bez żadnego planu na Polskę. Ostatnie 5 wyborów przegrała z Pis te też przegra. Miejmy nadzieję że SH wejdzie do II tury. To jest tytan pracy, z cudownym planem i wizja Polski. Zachęcam do posłuchania no na YT Szymon Hołownia oficjalny.