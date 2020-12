Małgorzata Godlewska w stroju Mikołaja "RATUJE" karpia

Małgorzata Godlewska zaczęła swoją medialną "karierę" jako 1/2 siostrzanego duetu, z wdziękiem masakrując różnej maści utwory ( najchętniej kolędy ). Mimo - delikatnie mówiąc - mieszanego przyjęcia internautów, spragniona uwagi atencjuszka dalej dzieli się z fanami swoją wesołą twórczością, ewidentnie kierując się znaną zasadą "nieważne, co mówią, ważne, żeby mówili".

Z okazji zbliżających się świąt kreatywna "artystka" postanowiła odegrać łapiącą ze serce scenkę, której celem - oprócz zwrócenia na siebie uwagi - miała być walka o dobre traktowanie karpi. Fotograf zrelacjonował moment, w którym Godlewska "ratuje" stworzenie z rąk wracającego z targu rybnego mężczyzny, po czym pędzi nad rzekę, całuje karpia i wrzuca go do wody. Uwagę zwraca również strój Małgorzaty: miłośniczka ryb miała na sobie czerwony płaszcz, do którego dobrała długie kozaki na niebotycznym obcasie i czapkę Świętego Mikołaja.