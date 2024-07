Małgorzata Kożuchowska miała okazję pracować z Jerzym Stuhrem. Wspomniała o aktorze w poruszających słowach

We wtorek media obiegły smutne wieści o śmierci Jerzego Stuhra . 77-letni aktor miał na koncie wiele słynnych ról, a także był cenionym reżyserem czy pedagogiem. W mediach społecznościowych zaroiło się od pożegnalnych wpisów, które poświęcili mu przedstawiciele show biznesu.

Małgorzata Kożuchowska żegna Jerzego Stuhra. Poruszające słowa

W obliczu smutnych wieści Kożuchowska pożegnała Stuhra w pięknych słowach. Podkreśliła, że to przede wszystkim nieoceniona strata dla polskiego świata kultury.

To wybitna postać i ogromna strata dla polskiej kultury, filmu i teatru - stwierdziła.

Na temat ich współpracy z perspektywy czasu wypowiada się natomiast w samych superlatywach. Gdy była początkującą aktorką, Jerzy miał podejść do niej jak do koleżanki z planu, a nie jedynie kolejnej osoby, z którą pracował.

Spotkaliśmy się na planie "Kilera". Ja byłam bardzo zestresowana, byłam osobą bez doświadczenia, młodziutką dziewczyną. Spotkanie z takim mistrzem, pedagogiem - przecież to był rektor krakowskiej PWST - ono mnie niezwykle stresowało, a on podszedł do mnie jak przyjaciel. Jakbyśmy byli kolegami z planu, którzy znają się wiele lat - wspomina.