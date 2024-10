Małgorzata Rozenek przebrała się z rodziną za Mario. W domu dynie, pająki i czaszki

Pani Małgorzato jak Pani nie wstyd nie dość że Pani kultywuje obrządki czczące duhy nieczyste to jeszcze wciąga w to Pani WŁASNE dzieci??? Proszę o to żeby Pani przeczytała o tym pseudoświencie bo tyle zagrożeń duhowych z tego wynika. Z tego co wiem to to świento pod przykrywką dobrej zabawy ogłupia ludzi i oswaja je ze śmiercią bogami śmierci shinigami no i już o szatanie nie wspominam. Zamiast tego niech Pani za rok z rodziną uda się na cmentarz pomodli sie złoży znicze i tak powinno się to obchodzić a nie jakieś straszne dynie diabły kostuhy i inne satanistyczne obiekty. To nie jest niewinna zabawa to poważny rytuał który naraża na wielkie niebezpieczeństwo. A alternatywą jest bal wszystkich świętych bardzo dobra inicjatywa swoją drogą.