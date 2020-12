Małgorzata Rozenek grasuje po ulicach Warszawy uzbrojona w matę do ćwiczeń

Edka 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Stylowe? Dla mnie to wizerunek próżności. Co dzień o niej jest nowe info i ustawiona, pozowana fotka. Ludzie pracują 7 dni w tygodniu i martwią się czy jutro będą mieli pracę czy może ich również dotknie redukcja etatów. Zmartienia p. Małgorzaty to czy wybrać kolor zielony czy czy neonowy zielony i czy fotka w salonie będzie zwalająca z nóg. Nie miałam nic do p. Majdanow ale to już za wiele. A co za dużo to nie zdrowo.