Małgorzata Rozenek i jej obowiązki w urodziny: najpierw bieg z chanelką, potem makijaż w salonie piękności... (ZDJĘCIA)

... 9 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Co ta pani z tymi sinymi wargami ma. Taka jasna szminka pasuje tylko bardzo młodym dziewczynom ze swieżą skórą, nadaje wtedy lekkości. Sama używałam perłowych i cielistych róży na usta mając 20-20parę lat. Teraz mając 34 lata już to nie pasuje jak kiedyś. Tu to samo. Jak się pojawiają zmarszczki, szczególnie ta "lwia w okolicy warg i nosa to jasna szminka tylko postarza i dodaje takiego looku ust starszej babci z protezą, zlewa nie pierwszej młodości usta z resztą twarzy. Niestety.