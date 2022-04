Małgorzata Rozenek już poczuła wiosnę, więc odsłania brzuch na mieście. Stylowa? (ZDJĘCIA)

Małgorzata Rozenek robi, co może, by podtrzymać zainteresowanie swoją osobą. Ostatnio w kuluarach mówi się, że TVN nie ma na celebrytkę żadnego planu "rozwoju", a jej próby załatwienia sobie posady prowadzącej śniadaniówki spotkały się z bardzo chłodnym odbiorem Edwarda Miszczaka. Choć nie wiadomo co dalej z karierą Goni w telewizji, to z pewnością nie przestaje ona być "gwiazdą Instagrama".