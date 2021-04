Małgorzata Rozenek mknie ulicami Warszawy rowerem "DELUXE" za 3 tysiące złotych (ZDJĘCIA)

eko 2 godz. temu zgłoś do moderacji 193 7 Odpowiedz

No i super ,a 3 tys.za rower to żadne mi halo(zwłaszcza w jej przypadku).Ilości samochodów zarejestrowanych w samej tylko Warszawie to jakaś masakra.Co niektórzy to najchętniej wsadzali by dupska prosto z kanapy do samochodu!!!