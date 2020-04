Małgorzata Rozenek napisała PORADNIK DLA MAM: "Jestem dumna!" (FOTO)

W związku z pandemią koronawirusa celebrytka i jej najbliżsi w pełni wykorzystują czas izolacji na relaks. Początkowo udali się do spa pod Ostródą, a obecnie przebywają nad polskim morzem. Jak się właśnie okazało, ostatnie tygodnie nie były dla Goni jedynie czasem odpoczynku. Choć ukochana Radka relacjonowała w sieci jedynie czas błogiego lenistwa, wszystko wskazuje na to, że to tylko niewielka część z jej życia. Na instagramowym profilu Rozenek pojawiło się jej kolejne ciążowe zdjęcie okraszone obszernych podpisem, z którego dowiedzieliśmy się, nad czym Gonia pracowała w ostatnim czasie.

Ciąża i poród to wyjątkowe chwile w życiu rodziców. Szczególnie w dzisiejszej sytuacji, która wymaga od nas konkretnych działań i podejścia dla tak niezwykłego wydarzenia. Przez ostatnich kilka miesięcy otrzymywałam od Was wiele pytań i próśb o rady dotyczące dziewięciu miesięcy, które są zarówno magiczne, jak i pełne obaw i strachu. To normalne. Nawet jeśli jest to kolejny raz, gdy stajemy w obliczu pojawienia się na świecie małego człowieka. Dlatego chciałam, żeby mój poradnik "Świadoma mama" był kompendium wiedzy dla mniej i bardziej doświadczonych rodziców, w którym razem z najlepszymi specjalistami, ekspertami i lekarzami pomożemy Wam przejść krok po kroku przez ciąże, znajdziemy odpowiedzi na wiele nurtujących pytań, obalimy mity i rozwiejemy wszelkie niepewności związane z tym okresem - zdradza pracowita 41-latka.