Odziana w opięty kombinezon Małgorzata Rozenek dumnie przyznaje: "POĆWICZONE" (ZDJĘCIA)

Nie da się ukryć, że tegoroczne święta wielkanocne są inne. Wszystko to za sprawą zbierającej coraz to większe żniwo pandemii koronawirusa. By zahamować rozprzestrzenianie się śmiertelnego wirusa, należy stosować się do zaleceń władz rządzących, lekarzy, ekspertów. Przede wszystkim należy jednak pozostać w domu. Kwarantanna sprawiła tym samym, że wielu Polaków musiało zrezygnować z rodzinnych spotkań i wspólnej biesiady przy świątecznym stole, co często skutkowało niestety spędzeniem tegorocznej Wielkanocy w samotności.